С 2023 года во всех муниципалитетах Мурманской области будет действовать единый тариф на проезд в общественном транспорте

Комитетом по тарифному регулированию Мурманской области принято решение установить единый тариф на проезд в общественном транспорте во всех муниципалитетах региона.

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, одна из важных особенностей нового тарифного меню - установление меньших тарифов на перевозку пассажиров общественным транспортом для держателей Единой карты жителя Мурманской области. Скидкой на проезд смогут воспользоваться все без исключения держатели ЕЖК. При этом для гостей региона установлены более высокие тарифы. Так, с 1 февраля 2023 года стоимость разовой поездки в городском сообщении для владельцев Единой карты жителя Мурманской области составит 37 рублей, а без ЕКЖ – 40 рублей.

Как сообщает региональный комитет по тарифному регулированию, стоимость пригородного сообщения для владельцев Единой карты жителя Мурманской области в 1 февраля также будет ниже, чем для остальных. Узнать подробнее о стоимости проезда в пригодном транспорте можно на сайте регионального комитета по тарифному регулированию.

Вся информация о местах получения и преимуществах Карты жителя Мурманской области размещена на сайте проекта. Подробная информация обо всех скидках на проезд в общественном транспорте по карте будет предоставлена позже.

Важно, что установленные с 1 февраля тарифы в городском транспорте останутся неизменными 2 года. В тарифной линейке, как и прежде, предусмотрены значительные льготы для школьников и студентов, также существенную экономию средств даёт приобретение проездного билета.