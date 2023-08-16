С 2024 года победителям и призёрам регионального этапа конкурса «Воспитатель года» увеличат премии

Денежное поощрение победителей и призёров конкурса «Воспитатель года Мурманской области» с 2024 года будет таким же, как в конкурсе «Учитель года Мурманской области» и получит статус премии главы региона.

«Уверен, что повышение премий станет дополнительной мотивацией для воспитателей. Укрепление престижа профессии педагога, повышение качества дошкольного и общего образования остаются одними из приоритетных задач нашего плана «На Севере – жить», – подчеркнул губернатор Андрей Чибис.

Как сообщает Министерство образования и науки Мурманской области, победитель конкурса в номинации «Воспитатель года» получит 300 тысяч рублей, призёры конкурса в номинации «Воспитатель года» по 100 тысяч рублей. Кроме того, устанавливается премия в 50 тысяч рублей победителю из числа участников конкурса в номинации «Педагогический дебют» и в 25 тысяч рублей – финалистам конкурса в номинации «Воспитатель года».

Конкурс «Воспитатель года Мурманской области» – это региональный этап ежегодного всероссийского конкурса «Воспитатель года России», победитель представляет Кольское Заполярье на федеральном уровне.

Фото: https://gov-murman.ru