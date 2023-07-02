С 2024 года северянам станет проще получать повышенную пенсию

С 2024 года назначение доплат к страховой пенсии за длительный стаж работы в районах Крайнего Севера будет проходить в беззаявительном порядке. Соответствующее постановление правительства уже подписано.

Страховая пенсия по старости состоит из двух частей — фиксированной и непосредственно страховой. Размер второй части определяют индивидуально в зависимости от общего трудового стажа и среднего заработка до 1 января 2002 года и от суммы пенсионных взносов после 1 января 2002 года. Фиксированную выплату устанавливают в твердой сумме, в настоящее время это 7567 рублей 33 копейки.

Как пишет www.pnp.ru, по действующему законодательству, право на повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии имеют люди, проживающие в районах Крайнего Севера и местностях, приравненных к ним. Повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости, по случаю потери кормильца и по инвалидности северян происходит за счет установления районного коэффициента. Этот коэффициент определяют в зависимости от местности проживания.

Люди, проработавшие в районах Крайнего Севера не менее 15 лет, а также имеющие страховой стаж не менее 25 лет для мужчин и не менее 20 лет для женщин, получают право на повышенную на 50 процентов фиксированную выплату к пенсии. Тем, кто трудился не менее 20 лет в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, фиксированную выплату повышают на 30 процентов. Если такие граждане достигнут возраста 80 лет или у них будет инвалидность I группы, то общий размер уже увеличенной фиксированной выплаты повысится на 100 процентов.

Переход на беззаявительный порядок начисления этих надбавок означает, что претендентам на них больше не придётся представлять различные документы и заявления в территориальные отделения Социального фонда для получения этой выплаты. Доплату начислят автоматически.