С 2025 года действует новый порядок и условия прохождения профессионального обучения по направлению службы занятости

В Мурманском кадровом центре состоялось совещание в режиме видеоконференции с инспекторами кадровых центров, которые отвечают за организацию профессионального обучения и прохождения дополнительного профессионального образования граждан. Мероприятие организованно областным учреждением и провела его Лариса Михайловна Палькина, ведущий инспектор Центра занятости населения.

С 2025 года будет действовать новый порядок и условия прохождения профессионального обучения по направлению службы занятости, поэтому во время совещания были рассмотрены главные изменения.

Как прозвучало во время совещания, безработному гражданину будут выдавать направление на обучение, если в его индивидуальный план содействия занятости включена государственная мера поддержки по организации прохождения обучения. Предусматривается, что с соискателями будут заключаться договоры через платформу «Работа России», через неё же граждане смогут выбрать учебное заведение и образовательную программу. Обучение будет осуществляться в соответствии с перечнем востребованных на региональном рынке труда профессий и специальностей. После завершения обучения гражданин сможет оценить его качество.

Программа бесплатного переобучения, которая реализовывалась в рамках нацпроекта «Демография», станет частью нового нацпроекта «Кадры». Она будет переоформлена на обучение наиболее дефицитным профессиям на российском рынке труда, под нужды конкретного работодателя, что упростит и ускорит поиск работы для тех, кто прошел переобучение. При подборе программ учтут предпочтения и уровень стартовой подготовки самих соискателей. Переобучиться смогут граждане, активно ищущие работу, а также люди старших возрастов, предпенсионеры, участники СВО, женщины, воспитывающие детей дошкольного возраста, инвалиды и отдельные категории молодёжи.

Фото: https://vk.com/wall-204180295_4039