С 2025 года граждане с инвалидностью могут получать технические средства реабилитации за счёт бюджета двумя способами

Технические средства реабилитации можно получить в натуральном виде через государственную закупку в Социальном фонде и с помощью электронного сертификата.

При заказе изделия в натуральной форме срок его выдачи зависит от наличия действующего государственного контракта. Если он заключён, обеспечение займёт 15 дней или 7 дней – для паллиативных больных.

Электронный сертификат позволяет приобрести техническое средство реабилитации в более короткие сроки. Для получения электронного сертификата обязательно наличие действующей карты «МИР».

С 1 января заявления о замене технических средств реабилитации можно подавать за 60 дней до окончания срока эксплуатации текущего изделия или за 60 дней до исчерпания выделенного объёма средств на обеспечение техническими средствами реабилитации, а не по истечении сроков их пользования, как было раньше. Сделать это можно на портале «Госуслуги», в клиентской службе Соцфонда или МФЦ.

Кроме того, электронными сертификатами с 2025 года можно оплачивать льготные лекарства, медизделия и лечебное питание.