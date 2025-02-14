С 2025 года на территории Мурманской области стартует статистическое наблюдение за уровнем цен на рынке коммерческой недвижимости

Сбор данных будет осуществляться по форме №1-РКН «Сведения об уровне цен на рынке коммерческой недвижимости», утверждённой приказом Росстата от 19.07.2024 №309 (далее – форма №1-РКН).

Как сообщает руководитель Мурманскстата Т.Е. Лапин, цель наблюдения – получение официальной статистической информации о средних рыночных ценах продажи (аренды) одного квадратного метра общей площади, а также видах проданных и (или) сданных в аренду объектах коммерческой недвижимости, в том числе с привлечением посреднических услуг.

Форму №1-РКН в Мурманскстат обязаны предоставлять юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые в течение отчётного квартала осуществляли операции по продаже или предоставлению в аренду принадлежащих им на основе права собственности объектов коммерческой недвижимости. Не являются участниками обследования субъекты малого предпринимательства и индивидуальные предприниматели с численностью работников до 101 человека.

Основанием для заполнения формы служат документы о заключённых договорах купли-продажи или аренды объектов коммерческой недвижимости.

В 2025 году первичные статистические данные по форме №1-РКН предоставляются в следующем порядке: за IV квартал 2024 года – с 15 по 20 февраля 2025 года; начиная с I квартала 2025 года, ежеквартально – с 15-го числа по 20-е число после отчётного периода.

С бланком формы №1-РКН и указаниями по её заполнению можно ознакомиться на сайте Мурманскстата (https://51.rosstat.gov.ru) в разделе «Главная страница / Респондентам / Формы федерального статистического наблюдения / Альбом форм федерального статистического

наблюдения».