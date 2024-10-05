С 2025 года россияне не смогут заплатить за сотовую связь наличными без предъявления паспорта либо без идентификации через портал «Госуслуги»

Правительство РФ разработало новый порядок оплаты мобильника, проект постановления проходит общественное обсуждение. Операторов обязали проверять сведения об абоненте, ограничили количество номеров, которые может использовать человек, а также разрешили разрывать договор с оператором через «Госуслуги».

Как отмечает «Парламентская газета», масштабные поправки в закон о связи приняли в финале весенней парламентской сессии этого года. Они вступают в силу постепенно, первая порция — с 1 января 2025 года. С этого дня оплатить мобильную связь наличными в банках, на почте и в терминалах анонимно будет невозможно. Кабмин разработал порядок оплаты с идентификацией абонента. Проект постановления подготовили по результатам анализа правоприменительной практики, которая показала, что посредством наличных расчётов нередко финансировали противоправную деятельность, следует из пояснительной записки к документу.

При оплате услуг через специалиста в офисе человек должен будет показать ему паспорт, а также подписать согласие на обработку персональных данных. Если абонент кладет деньги на телефон через терминал, он может использовать портал госуслуг. В проекте постановления прописали требования к такому оборудованию: оно должно иметь устройство для считывания QR-кодов либо формировать такие коды. Отсканировав код, абонент подтвердит свою личность — и только после этого сможет положить нужную сумму на счёт.

Вступающий в силу закон обязывает российских операторов прописаться на портале «Госуслуги». С 1 апреля следующего года люди смогут увидеть в «личном кабинете» все свои мобильные номера, то есть договоры, заключенные с операторами. Компаниям установили переходный период — до 1 ноября 2025 года они должны проверить сведения об абонентах, в том числе корпоративных, чтобы корректно отразить их на государственном портале.

Абонент увидит свои номера, о которых, возможно, и не помнил. Там же, в «личном кабинете», он сможет разорвать договор с оператором либо подать заявку на заключение нового. Оформить сим-карту без посещения офиса можно и сейчас, но по новым правилам оператор не начнёт оказывать услуги абоненту, пока не проверит информацию о нём. Находящиеся в России иностранцы заключать договоры онлайн не смогут — им нужно будет обязательно прийти в офис компании и показать паспорт.

Использовать корпоративную связь смогут только люди, работающие в организации на основании трудового договора. Каждая сим-карта должна быть привязана к конкретному человеку и учитываться на все тех же госуслугах.

Самое, пожалуй, важное нововведение и ограничение касается количества сим-карт, которыми может владеть человек. Лимит для россиян — 20 абонентских номеров, для иностранцев — 10.

Готовя эту поправку, парламентарии выяснили, что на некоторых россиян оформлены сотни и даже тысячи договоров, что противоречит здравому смыслу, — человеку в обычной жизни столько не нужно, а значит, речь, скорее всего, идёт о неких серых схемах и телефонном мошенничестве. Это решили пресечь законодательно. «Несмотря на проданные миллионы левых симок, мы так до сих пор и не узнали официально, откуда они берутся», — прокомментировал ситуацию зампред думского IT-комитета Антон Горелкин.

Государство вменило операторам не только обязанность контролировать платежи и сим-карты, но и запретило навязывать абонентам дополнительные платные услуги. Обновленные правила оказания услуг телефонной связи действуют с 1 сентября 2024 года. По ним оператор вправе извещать абонента об изменении действующих тарифов и о взаиморасчетах через «личный кабинет» на сайте при наличии технической возможности. При этом услуги, указанные в составе тарифного плана при заключении договора, будут являться подключенными с согласия абонента.

То есть компания не сможет подключить новую услугу и начать списывать за неё деньги, пока владелец телефонного номера не даст на это согласия, объяснил «Парламентской газете» член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин. Эта проблема, по его словам, обсуждалась давно: некоторые операторы хитрили — не повышали плату за тариф, но брали дополнительные деньги за пользование услугами, о которых пользователь мог не знать. Теперь такого не будет.

Если абонент не пользуется услугами связи в течение определенного договором периода, но не меньше 90 дней, такие действия признаются направленными на расторжение договора по инициативе абонента.