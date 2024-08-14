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Мурманская область. Арктика (16+)14.08.24 15:00

С 2025 года у мурманчан появятся дополнительно три года для освоения земельных участков

Закон, разработанный Росреестром, подписан Президентом РФ и вступает в силу с 1 марта 2025 года. Законом обеспечена защита правообладателей земельных участков, расположенных в границах населённых пунктов, а также садовых и огородных участков, которые по объективным причинам не могут начать использование участка сразу после оформления прав.

«Прежде всего это касается проблемных участков, которые заболочены, захламлены или заросли сорной растительностью. Человеку даётся три года, чтобы провести всё необходимые работы и подготовить участок к использованию (очистить его от мусора, осушить, выровнять рельеф и т.д.). Согласно закону, после истечения трёх лет, предназначенных для освоения земли, собственник должен начать её использовать по назначению – строить дом, магазин, объекты рекреационного назначения и т.д. С этого момента он несёт ответственность за неиспользование земельного участка, и контрольные (надзорные) органы могут зафиксировать нарушения», – сообщил руководитель Росреестра Олег Скуфинский.

В законе предусмотрено, что под освоением понимается приведение земельного участка в состояние, пригодное для использования по целевому назначению и в соответствии с разрешенным использованием. Землю, приобретенную после 1 марта 2025 года, нужно будет начинать осваивать с момента приобретения прав на неё, а по тем участкам, которые уже в собственности у граждан и бизнеса, срок будет исчисляться с 1 марта 2025 года. 

«Конечно, проблема заброшенных участков присутствует и на территории Мурманской области и новый закон будет способствовать вовлечению неиспользуемых земельных участков в хозяйственный оборот, сохранению прав на землю. Это особенно актуально для многих СНТ, где есть неиспользуемые владельцами участки, которые зарастают травой, создают пожароопасную ситуацию. Закон решает эту многолетнюю проблему садоводов», - прокомментировала министр имущественных отношений Мурманской области Виктория Минкина.

Руководитель Управления Росреестра по Мурманской области Анна Бойко пояснила, что выявление нарушений, связанных с использованием земельных участков, осуществляется в рамках федерального государственного земельного надзора, а также муниципального земельного контроля. В случае выявления нарушений, связанных с использованием земли, правообладателю участка будет выдано предписание об устранении нарушения. В дальнейшем проводится проверка исполнения предписания. Если нарушение не устранено, то Росреестр в течение 30 дней с момента истечения срока устранения нарушения уведомляет о такой ситуации уполномоченный орган государственной власти или орган местного самоуправления.

При этом правообладатель земельного участка может предоставить материалы, подтверждающие обстоятельства, из-за которых своевременное освоение земли было невозможным (например, длительная болезнь, командировка). Также в контрольный (надзорный) орган можно направить ходатайство о продлении срока устранения нарушения.

 

 

Фото предоставлено пресс-службой Управления Росреестра по Мурманской области.

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