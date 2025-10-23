С 2026 года Китай планирует начать регулярные рейсы в Европу по Севморпути

Регулярные летние поставки грузов из Азии в Европу по арктическому маршруту планирует организовать с 2026 года китайская компания «Sea Legend Shipping». Как сообщает paluba.media, по словам главного операционного директора перевозчика Ли Сяобиня, арктический маршрут даёт значительное преимущество по времени по сравнению с традиционными направлениями.

- Сначала мы станем придерживаться фиксированного расписания рейсов, которые будут еженедельными или двухнедельными, для летних судоходных районов, а затем, с учётом соответствующей практики, усовершенствуем технические характеристики и конструкцию новых ледокольных судов, усилим строительство контейнерного флота для плавания в покрытых льдом районах, будем стремиться к реализации плана круглогодичного судоходства по китайско-европейскому арктическому маршруту, – заявил Ли Сяобинь.

Компания начала подготовку к перевозкам через Арктику три года назад. За это время, по словам Ли, удалось решить ряд технических проблем с поддержкой государственных ведомств.

Эксперты «Sea Legend Shipping» подсчитали, что использование арктического маршрута позволит сократить время доставки и снизить углеродные выбросы: на 30% по сравнению с Суэцким каналом и на 50% – по маршруту вокруг мыса Доброй Надежды.

