С 2026 года родители в трудной жизненной ситуации смогут получать новые социальные услуги в учреждениях социального обслуживания Мурманской области

В Мурманской области внесены существенные изменения в региональные порядки предоставления социальных услуг, которые вступят в силу с 1 января 2026 года. Новые положения предусматривают оказание социальных услуг родителям (законным представителям), оказавшимся в социально опасном положении или иной трудной жизненной ситуации. Важное нововведение – возможность получать помощь без помещения ребёнка в социозащитное учреждение, что соответствует принципам семьесберегающего подхода.

Для реализации этих изменений вводятся две основные формы обслуживания. Первая – полустационарная форма социального обслуживания в условиях дневного пребывания для родителей, чьи дети находятся на круглосуточном пребывании в учреждении. Это позволит сократить сроки решения семейных проблем и минимизировать период разлучения ребёнка с семьей. Вторая форма – социальное обслуживание на дому, когда специалист посещает семью раз в неделю, что особенно важно для ранней профилактики социального неблагополучия и сопровождения семей после возвращения ребёнка из учреждения.

Перечень предоставляемых услуг включает социально-медицинские, социально-психологические, социально-педагогические, социально-трудовые и социально-правовые виды помощи. Их будут оказывать семь государственных и три негосударственные организации социального обслуживания региона.

Ожидается, что оптимизация системы социальных услуг приведёт к повышению их доступности и качества, способствуя профилактике социального сиротства. Новые подходы позволят сократить как количество детей, помещаемых в учреждения социального обслуживания, так и сроки их пребывания там, сохраняя семейное окружение для максимального числа несовершеннолетних.

Необходимость пересмотра подходов к предоставлению социальных услуг семьям с детьми отметила уполномоченный при Президенте РФ по правам ребёнка Мария Львова-Белова по итогам Всероссийской инспекции профилактики социального сиротства 2024 года.