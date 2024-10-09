С 21 по 28 октября в Мурманске пройдёт образовательный проект «Молодой бизнес Арктики»

Вы живёте в Мурманской области и вам от 16 до 35 лет? У вас есть идеи для бизнеса, но не знаете, с чего начать? Тогда этот проект для вас!

«Молодой бизнес Арктики» – это уникальная возможность погрузиться в мир предпринимательства и получить необходимые знания и навыки для создания своего бизнеса.

Что вас ждёт:

• Восьмидневный интенсив по погружению в сферу предпринимательства с 8 образовательными темами от 4-х спикеров;

• Экскурсия к действующему предпринимателю, которая покажет бизнес изнутри;

• Генерация и проработка бизнес-идей;

• Узнайте о мерах поддержки предпринимателей в регионе;

• Познакомьтесь с будущими партнёрами и войдите в бизнес-среду;

• Презентация ваших бизнес-проектов перед жюри и получение конструктивной обратной связи.

Даты проведения: 21-28 октября 2024 года.

Количество мест ограничено! Зарегистрироваться можно по ссылке: https://www.бизнес51.рф/events/1152/

Мероприятие организовано Центром поддержки предпринимательства совместно с Клубом молодых предпринимателей Росмолодежь.бизнес Мурманской области.

Фото: https://vk.com/wall-144826549_10912?z=photo-144826549_457258000%2Falbum-144826549_00%2Frev