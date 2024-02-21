С 22 февраля записаться на витаминизацию северяне смогут через Единый контакт-центр Минздрава Мурманской области

Для повышения доступности и удобства получения услуги по витаминизации с 22 февраля будет организована дополнительная форма записи для участия в проекте через Единый контакт-центр Министерства здравоохранения Мурманской области.

Запись на проведение бесплатного скринингового исследования уровня витамина D в организме будет доступна с четверга по субботу- с 10.00 по телефону 8 (8152) 56-81-80 (в тоновом режиме набрать цифру 2).

Записаться можно на удобное время на текущие дни работы пунктов витаминизации с пятницы по воскресенье. Ежедневно будет доступно 24 талона.

Также 24 человека смогут пройти исследование по электронным талонам, выданным в пункте витаминизации.

Как сообщает Министерство здравоохранения Мурманской области, губернаторский проект «Витаминизация» позволяет жителям Мурманской области бесплатно проверить уровень витамина D в специально организованных пунктах витаминизации и, в случае дефицита, бесплатно получить препарат, чтобы этот уровень повысить.

Пункты будут работать до конца 2024 года.

Фото: https://gov-murman.ru