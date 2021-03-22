С 22 по 26 марта на автомобильной дороге Р-21 «Кола» будет временно перекрываться движение всех видов транспорта

Как сообщает «Мурманскавтодор», с 22 по 26 марта текущего года (включительно) с 14.00 до 16.00 будет временно закрыто (не более 45 минут) движение для всех видов транспорта на автомобильной дороге Р-21 «Кола» (км 1540) в связи с проведением буровзрывных работ.