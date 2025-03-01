Подразделения группировки войск «Центр» России нанесли поражение живой силе и технике ВСУ. За прошедшую неделю потери украинских вооруженных формирований на этом направлении составили свыше 2340 военнослужащих, пять танков, из них три танка «Leopard» производства ФРГ, 32 боевые бронированные машины, в том числе пять западного производства, 22 автомобиля и 25 орудий полевой артиллерии.

Министерство обороны Российской Федерации 28 февраля опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «с 22 по 28 февраля Вооружёнными Силами Российской Федерации нанесены девять групповых ударов высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены объекты энергетики, обеспечивавшие работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктура военных аэродромов и военные склады горючего.

Кроме того, поражались цеха производства и места хранения ударных беспилотных летательных аппаратов, места подготовки операторов дронов, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наёмников.

В течение недели подразделения группировки войск «Север» продолжали уничтожение формирований ВСУ на территории Курской области. В ходе наступательных действий освобождены населённые пункты Погребки, Орловка, Никольский и Новая Сорочина. Нанесено поражение живой силе и технике танковой, тяжёлой механизированной, семи механизированных, мотопехотной, штурмовой, пяти десантно-штурмовых бригад, трёх штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты и четырёх бригад теробороны.

На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной, мотопехотной бригад ВСУ и двух бригад теробороны.

За неделю в зоне ответственности группировки войск «Север» потери противника составили свыше 1960 военнослужащих, 11 танков, 156 боевых бронированных машин и 157 автомобилей. Уничтожены две боевые машины реактивных систем залпового огня, в том числе американская реактивная система залпового огня MLRS, 40 орудий полевой артиллерии, включая самоходную артиллерийскую установку «Paladin» и гаубицу М777 производства США, три пусковые установки зенитных ракетных комплексов, восемь станций радиоэлектронной борьбы и 12 складов боеприпасов.

В результате активных действий подразделений группировки войск «Запад» освобождены населённые пункты Новолюбовка Луганской Народной Республики и Тополи Харьковской области. Нанесено поражение живой силе и технике пяти механизированных, штурмовой, воздушно-десантной бригад ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии. Противник потерял свыше 1340 военнослужащих, танк, 13 боевых бронированных машин, в том числе четыре бронетранспортёра М113 производства США, 33 автомобиля, 34 орудия полевой артиллерии, из них 16 производства стран НАТО, 13 станций радиоэлектронной борьбы и 13 складов боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населённый пункт Улаклы Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение живой силе и технике шести механизированных, аэромобильной, горно-штурмовой, двух штурмовых бригад ВСУ, формированиям «Иностранного легиона» и бригады спецназначения «Азов». За неделю на данном направлении ВСУ потеряли более 1210 военнослужащих, два танка, девять боевых бронированных машин, 24 автомобиля, 21 орудие полевой артиллерии, семь складов боеприпасов, пять станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы.

Подразделения группировки войск «Центр» решительными действиями улучшили тактическое положение и завершили освобождение населённого пункта Новоандреевка Донецкой Народной Республики. Нанесли поражение живой силе и технике десяти механизированных, егерской, аэромобильной, двух штурмовых бригад, бригады беспилотных систем, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад нацгвардии. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 2340 военнослужащих, пять танков, из них три танка «Leopard» производства ФРГ, 32 боевые бронированные машины, в том числе пять западного производства, 22 автомобиля и 25 орудий полевой артиллерии.

Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям танковой, двух механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и трех бригад теробороны. Противник потерял более 1180 военнослужащих, два танка, в том числе танк «Leopard» производства ФРГ, 10 боевых бронированных машин и 21 автомобиль. Уничтожены 22 орудия полевой артиллерии, включая три самоходные артиллерийские установки калибра 155-мм производства стран НАТО, а также три склада боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Днепр» улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных, горно-штурмовой бригад, пяти бригад береговой обороны ВСУ и бригады теробороны. ВСУ потеряли свыше 650 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 44 автомобиля, семь орудий полевой артиллерии, семь складов боеприпасов, 11 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы.

За неделю средствами противовоздушной обороны России сбиты самолёт МиГ-29 воздушных сил Украины, 13 управляемых авиационных бомб «Hammer» производства Франции, 20 американских управляемых авиационных бомб «JDAM», 9 реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS» производства США и 42 реактивных снаряда системы залпового огня «Vampire» чешского производства, а также 702 беспилотных летательных аппарата самолётного типа.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 656 самолётов, 283 вертолёта, 44834 беспилотных летательных аппарата, 600 зенитных ракетных комплексов, 21932 танка и другие боевые бронированные машины, 1523 боевые машины реактивных систем залпового огня, 22149 орудий полевой артиллерии и миномётов, 32305 единиц специальной военной автомобильной техники».

Фото и видео: https://vk.com/mil