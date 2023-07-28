С 23 июля продвижение штурмовых отрядов группировки войск «Центр» ВС РФ в районе н.п. Сергеевка ЛНР составило до 12 километров по фронту и три километра в глубину обороны противника

Потери противника на Донецком направлении за сутки составили свыше 210 украинских военнослужащих, один танк, семь боевых машин пехоты, три боевые бронированные машины, два пикапа, гаубицы: Д-20 и «Мста-Б», а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

Министерство обороны Российской Федерации 27 июля опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, «Вооружёнными Силами Российской Федерации нанесены сосредоточенные удары высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по аэродромам, пунктам управления и дислокации ВСУ, сборочным цехам и местам хранения беспилотных катеров, а также ракет, вооружения и военной техники, поступивших из стран Европы и США. Цель ударов достигнута. Все назначенные объекты поражены.

В течение суток вооруженные силы Украины продолжили безуспешные попытки наступательных действий на Донецком, Краснолиманском и Южно-Донецком направлениях.

На Донецком направлении слаженными действиями обороняющихся подразделений в тесном взаимодействии с авиацией и артиллерией «Южной» группировки войск успешно отражены девять атак противника в районах населённых пунктов Авдеевка, Марьинка и севернее Кирово Донецкой Народной Республики. Также, нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населённых пунктов Весёлое, Богдановка, Предтечино, Дылеевка и Новгородское Донецкой Народной Республики. В районе населённого пункта Константиновка Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ. Потери противника за сутки составили свыше 210 украинских военнослужащих, один танк, семь боевых машин пехоты, три боевые бронированные машины, два пикапа, гаубицы: Д-20 и «Мста-Б», а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50. Кроме того, за последние двое суток на данном направлении подразделениями российских войск сорваны четыре атаки ВСУ в районе населённого пункта Клещеевка Донецкой Народной Республики. В ходе боев умелым применением противотанковых средств при поддержке армейской авиации уничтожено более 120 украинских военнослужащих, два танка, четыре боевые машины пехоты, два бронетранспортера и бронеавтомобиль «Козак».

На Краснолиманском направлении подразделениями группировки войск «Центр», с опорой на умело организованную систему огня в сочетании с инженерными заграждениями, отражена атака противника в направлении населённого пункта Червоная Диброва Луганской Народной Республики. В ходе боя уничтожены более 15 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, а также один автомобиль.

Ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах населённых пунктов Невское Луганской Народной Республики, Торское и Серебрянка Донецкой Народной Республики. Потери противника на данном направлении составили до 185 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, три пикапа, две гаубицы Д-30, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

В районе населённого пункта Ямполь Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов 100-й бригады территориальной обороны.

Всего с 23 июля продвижение штурмовых отрядов группировки войск «Центр» в районе населённого пункта Сергеевка Луганской Народной Республики составило до 12-ти километров по фронту и три километра в глубину обороны противника.

На Южно-Донецком направлении активными действиями подразделений, ударами авиации и огнём артиллерии группировки войск «Восток» отражена атака штурмового отряда 35-й бригады морской пехоты в районе населённого пункта Урожайное Донецкой Народной Республики. Уничтожены до 16 украинских военнослужащих, а также две боевые бронированные машины.

Кроме того, поражена живая сила и техника противника в районах населённых пунктов Угледар и Макаровка Донецкой Народной республики.

В районе населённого пункта Старомайорское Донецкой Народной Республики пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы.

На Запорожском направлении после провала наступления ВСУ севернее населённого пункта Работино Запорожской области, в котором было задействовано до трех батальонных тактических групп из состава бригад стратегического резерва, противник, понеся большие потери, в течение ночи восстанавливал боеспособность и активных действий не предпринимал.

Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнём артиллерии нанесено поражение украинским подразделениям в районах населённых пунктов Белогорье, Омельник, Новоданиловка, Орехов и Пятихатки Запорожской области.

Также, в районе населённого пункта Степановка Запорожской области пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы.

Потери противника за сутки на данных направлениях составили более 280 украинских военнослужащих, 25 танков, десять боевых машин пехоты, три боевые бронированные машины, два автомобиля, боевая машина реактивной системы залпового огня RM-70 «Vampire» чешского производства, а также две гаубицы «FH-70» производства Великобритании.

На Купянском направлении штурмовые отряды 7-го мотострелкового полка «Западной» группировки войск продолжая наступательные действия западнее населённого пункта Куземовка Луганской Народной Республики заняли более выгодные позиции.

Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнём артиллерии нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населённых пунктов Синьковка, Тимковка Харьковской области, Стельмаховка и Новоселовское Луганской Народной Республики.

Потери противника составили более 35 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, гаубица Д-20, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

На Херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожены до 25 военнослужащих, три автомобиля, а также две гаубицы Д-30.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации в течение суток нанесено поражение 109-ти артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 123-х районах.

Кроме того, в районе населённого пункта Староконстантинов Хмельницкой области уничтожены склады авиационного топлива.

В районах населённых пунктов Чугуево и Новопавловка Днепропетровской области уничтожены две радиолокационных станции обнаружения воздушных целей П-18.

В районе населённого пункта Малая Токмачка Запорожской области поражён склад топлива 47-й механизированной бригады ВСУ.

Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено пять реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS». Кроме того, уничтожено 20 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Белогоровка, Кременная Луганской Народной Республики, Горловка Донецкой Народной Республики, Вершина Вторая, Токмак и Малые Щербаки Запорожской области».

Фото и видео: https://vk.com/mil