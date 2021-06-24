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Мурманская область. Арктика (16+)24.06.21 14:30

С 23 июня МФЦ региона принимают посетителей только по записи

С 23 июня МФЦ региона осуществляют прием заявителей исключительно по предварительной записи. Данное решение было принято в связи с тревожной ситуацией, связанной с распространением коронавирусной инфекции на территории Мурманской области, для сохранения жизни и здоровья граждан.

Необходимую услугу можно получить как в МФЦ, предварительно записавшись в учреждение по телефону или через официальный сайт (в случае реализации данной возможности учреждением), так и посредством порталов услуг, для услуг, получение которых возможно в электронном виде.

Информация о контактных номерах телефонов для осуществления предварительной записи на прием в МФЦ размещена на сайте «Covid-19. Мурманский оперативный штаб» (https://covid.gov-murman.ru/mfc/index.php) в разделе «Запись в МФЦ», а также на официальных сайтах учреждений. Осуществить поиск сайта необходимого МФЦ можно через официальный портал Уполномоченного МФЦ (http://www.mfc51.ru), выбрав на интерактивной карте раздела «МФЦ региона» муниципальное образование в котором расположено необходимое учреждение, или в списке МФЦ раздела «Обратная связь».

Кроме того, на официальном сайте Уполномоченного МФЦ в разделе «Госуслуги в период режима повышенной готовности» можно ознакомиться с перечнем услуг, подать заявление на получение которых можно в электронном виде, а также осуществить подачу заявления и необходимых документов для получения таких услуг, перейдя по активной ссылке на необходимый ресурс.  Воспользоваться данной возможностью могут лица, зарегистрированные на портале «Госуслуги».

Для лиц, не имеющих персонального компьютера и навыков использования порталов услуг, открыты центры цифровых компетенций «МФЦифра», где можно получить квалифицированную консультацию и помощь в подаче заявления и документов по необходимой услуге. Такие центры функционируют в МФЦ городов Мурманска, Мончегорска, Североморска и Полярный.

Как сообщает региональное Министерство цифрового развития, 29 июня ожидается открытие подобного центра в МФЦ города Заполярный, а в июле – в годе Полярные Зори. Подробнее – на странице ГОБУ «МФЦ МО».

 

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