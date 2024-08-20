С 24 августа по 1 сентября в центре Мурманска пройдёт тематическая ярмарка «На Севере – учиться!»
В Мурманске на площади возле дома №3 по улице Пушкинской будут работать торговые ряды, где северяне смогут приобрести канцтовары, школьные принадлежности, сувенирную продукцию с праздничной и региональной тематикой, товары ручной работы.
Также на ярмарке будут представлены блюда арктической кухни, деликатесы от местных производителей, безалкогольные напитки, кондитерские изделия и выпечка.
Юных гостей ждут интерактивные площадки, мастер-классы и памятные подарки от организаторов ярмарки.
Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области по традиции, из «Почтового домика» все желающие смогут отправить открытки в любой населенный пункт нашей страны.
Время работы: с 12.00 до 20.00.
Подробная информация будет опубликована в группе организаторов ярмарки АНО «СпортКульт51».
Фото: https://gov-murman.ru/info/news/