С 24 августа по 1 сентября в центре Мурманска пройдёт тематическая ярмарка «На Севере – учиться!»ЧТО ТАКОЕ МЕХАНИЗМ ПАНТОГРАФ В ДИВАНАХ И КАК ОН РАБОТАЕТ: ПОЛНОЕ РУКОВОДСТВО
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Мурманская область. Арктика (16+)20.08.24 17:40

С 24 августа по 1 сентября в центре Мурманска пройдёт тематическая ярмарка «На Севере – учиться!»

В Мурманске на площади возле дома №3 по улице Пушкинской будут работать торговые ряды, где северяне смогут приобрести канцтовары, школьные принадлежности, сувенирную продукцию с праздничной и региональной тематикой, товары ручной работы.

Также на ярмарке будут представлены блюда арктической кухни, деликатесы от местных производителей, безалкогольные напитки, кондитерские изделия и выпечка.

Юных гостей ждут интерактивные площадки, мастер-классы и памятные подарки от организаторов ярмарки.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области по традиции, из «Почтового домика» все желающие смогут отправить открытки в любой населенный пункт нашей страны.

Время работы: с 12.00 до 20.00.

Подробная информация будет опубликована в группе организаторов ярмарки АНО «СпортКульт51».

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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