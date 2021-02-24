С 24 февраля в Мурманской области смягчены ограничения, введённые из-за COVID-19

С 24 февраля в Мурманской области по решению оперативного штаба смягчены ограничения, введённые ранее из-за угрозы распространения COVID-19. Об этом в ходе оперативного совещания сообщил губернатор Андрей Чибис. Соответствующее постановление правительства глава региона подписал накануне. Оно опубликовано на официальном портале в разделе «Документы».

Согласно документу, уже сегодня детские развлекательные центры, а также игровые комнаты, расположенные в торговых центрах, могут возобновить работу при соблюдении нескольких важных условий:

- при проведении термометрии персонала до начала рабочего дня;

- при обеспечении проведения термометрии посетителей при входе в игровую зону (детский игровой центр);

- если по окончании рабочего дня будет производиться дезинфекция игровых автоматов, мебели, игрушек и других контактных поверхностей;

- при профилактической дезинфекции с определенной периодичностью в течение дня;

- при проведении каждый месяц генеральной уборки;

- при использовании бактерицидных облучателей закрытого типа для обеззараживания воздуха.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, среди прочих мер в постановлении прописано, что число участников корпоративов, банкетов и торжеств в кафе и ресторанах Мурманской области разрешено увеличить с 10 до 25 человек.

Кроме того, с 24 февраля снят запрет на круглосуточную работу соляриев, саун, бань и иных объектов, в которых оказываются подобные услуги. Также в этих объектах можно будет использовать купели и бассейны.

В связи со смягчением ограничений в Кольском Заполярье разрешено возобновить работу аквапарков и других аналогичных объектов с массовым посещением людей вне зависимости от ведомственной принадлежности и организационно-правовой формы.

Главное условие – загрузка объекта не более чем на 75% от единовременной пропускной способности и соблюдение иных правил организации работы.

С 50 до 75 % будет увеличена и загрузка бассейнов, в том числе расположенных в фитнес-центрах и других аналогичных объектах. В данный момент бассейны работают ровно вполовину от своей мощности.