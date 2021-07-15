С 24 июля возобновляется авиасообщение России с Францией и Чехией

Россия с 24 июля возобновляет регулярное авиасообщение с Францией и Чехией. Соответствующее решение принял оперативный штаб по борьбе с коронавирусом, сообщается на сайте правительства РФ.

По маршрутам Москва — Париж и Москва — Ницца будет по четыре рейса в неделю на каждом. По направлениям Санкт-Петербург — Париж и Санкт-Петербург — Ницца — по два рейса.

Из Москвы в Прагу перелёты будут осуществляться с частотой четыре рейса в неделю.

Кроме того, принято решение увеличить на взаимной основе с 24 июля количество регулярных рейсов с рядом стран. Среди них Австрия, Бельгия, Болгария, Венгрия, Греция, Ливан, Хорватия и Эфиопия.

Ранее сообщалось, что Россия с 28 июня формально на взаимной основе возобновила авиасообщение с США, Италией, Бельгией, Болгарией, Иорданией, Ирландией, Кипром и Северной Македонией. Кроме того, увеличили число рейсов в Австрию, Азербайджан, Армению, Катар, Финляндию, Хорватию, Швейцарию, Грецию.