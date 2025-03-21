С 24 марта по 4 апреля в Мурманской области пройдёт первый этап общероссийская антинаркотическая акция «Сообщи, где торгуют смертью!»

В ходе акции каждый, кто располагает какой-либо информацией о фактах организации наркопритонов, изготовления, продажи, хранения, потребления наркотических средств и психотропных веществ, транспортировки наркотиков, а также безрецептурного отпуска из аптечных учреждений лекарственных средств, содержащих наркотические средства и психотропные вещества, может передать её правоохранительным органам.

Кроме того, мурманчане могут обратиться к специалистам медицинских организаций по вопросам оказания наркологической помощи, лечения от наркомании и реабилитации потребителей наркотиков, а также направить предложения по совершенствованию антинаркотической работы в нашем регионе.

На период проведения акции будет организована работа телефонов для фиксации поступающих от граждан сообщений о преступлениях в сфере незаконного оборота наркотиков, вопросов и предложений по профилактике наркомании, лечению и реабилитации наркозависимых:

1. УМВД России по городу Мурманску:

8(8152) 40-76-10 — дежурная часть отдела полиции №1 УМВД России по городу Мурманску;

8(8152) 40-61-10 — дежурная часть отдела полиции №2 УМВД России по городу Мурманску;

8(8152) 40-60-10 — дежурная часть отдела полиции № 3 УМВД России по городу Мурманску.

2. Министерство здравоохранения Мурманской области. ГОБУЗ «Мурманский областной наркологический диспансер»:

+7(900) 934-07-07 - телефон доверия,

8(8152) 26-58-76 - психологи,

8(8152) 26-58-72 - детское амбулаторное отделение,

8(8152) 41-39-08 - неотложная помощь — приёмное отделение,

8(8152) 41-39-09 - лабораторная диагностика.

3. Министерство образования и науки Мурманской области:

8(8152) 48-67-01 (доб. 1725) — консультант отдела дополнительного образования, воспитания и оздоровления Кизенкова Светлана Павловна.

4. Мурманская таможня:

8 (8152) 23-70-20 — телефон для фиксации обращений граждан.

5. Мурманский ЛО МВД на транспорте:

8 (8152) 45-56-60 — телефон для фиксации обращений граждан.