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Мурманская область. Арктика (16+)23.07.22 12:00

С 25 июля в Мурманске начнёт работу третья смена городских оздоровительных лагерей

Уже более 1000 юных мурманчан отдохнули в оздоровительных учреждениях на Черноморском побережье Краснодарского края, около 200 школьников побывали в профильных экспедициях по Кольскому полуострову.

Как сообщает администрация города Мурманска, в оздоровительный комплекс «Зарница» (Лазаревский район г. Сочи) продолжается комплектование смены на период с 9 по 29 августа. Родители обучающихся 5-8-х классов ещё могут организовать отдых своих детей. Путевки, железнодорожные билеты и питание ребёнка в пути следования предоставляются на бесплатной основе.

Для оформления путевки родителям (законным представителям) до 27 июля необходимо обратиться к специалистам по организации отдыха и оздоровления детей комитета по образованию администрации города Мурманска по адресу: г. Мурманск, просп. Ленина, 63а, (понедельник – пятница - с 15.30 до 18.30, телефон 45-19-09).

Подать заявление на организацию отдыха детей можно дистанционно. Правила подачи дистанционного заявления и информация об оздоровительных лагерях размещены на образовательном портале города Мурманска в разделе «Отдых и оздоровление».

Кроме того, с 25 июля начнёт работу третья смена городских оздоровительных лагерей. На базе мурманских школ №№27, 43 и 45 смогут отдохнуть 405 юных северян. Школьников ждут увлекательные экскурсии по городу, спортивные соревнования, творческие мастерские, игры, конкурсы и другие познавательные мероприятия.

 

 

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=23053&page=1

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