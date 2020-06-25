С 25 июня в муниципальных образованиях Мурманской области сняты ограничения на въезд и выезд

С 25 июня открывается въезд и выезд в ряде муниципальных образований Мурманской области. По постановлению регионального правительства ограничения по перемещению, установленные из-за распространения новой коронавирусной инфекции, сняты в Мончегорске, Оленегорске, Полярных Зорях, в Кандалакшском, Терском и Ловозерском районах. Такое решение принято на основании предложений Главного государственного санитарного врача Мурманской области.

Постановление правительства Мурманской области №451-ПП от 24.06.2020 подписано губернатором Андреем Чибисом и опубликовано на сайте правительства в разделе «Официальный электронный бюллетень».