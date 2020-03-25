С 25 марта в Мурманской области вводятся дополнительные ограничительные меры из-за угрозы распространения коронавируса

С 15.00 сегодняшнего дня постановлением губернатора Мурманской области должна быть приостановлена работа ночных клубов, кинотеатров, детских игровых комнат и других развлекательных заведений, а также деятельность фитнес-центров и аквапарков – вне зависимости от ведомственной принадлежности и организационно-правовой формы.

С 26 марта по 14 апреля вводится обязательный режим самоизоляции для северян в возрасте 65 лет и старше. Для одиноких пожилых людей старше 65 лет будет организована бесплатная доставка продуктов и лекарств общественными организациями и органами управления.

За дополнительной информацией и помощью можно обращаться на «горячую линию» 8 (88152) 39-99-99.