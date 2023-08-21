С 26 августа стартует большой музейный проект «О Севере – знать!»

Специалисты 10 муниципальных музеев через организацию выездных площадок будут знакомить жителей и гостей области с достопримечательностями, природными особенностями, условиями жизни различных частей Кольского Заполярья.

Как пишет vk.com/murmanculture, первыми участниками проекта станут музеи, расположенные у Белого моря: 26 августа - Умба, музей-заповедник «Петроглифы Канозера» (ул. Дзержинского, 36) - с 15.00 до 18.00; 27 августа - музей истории Кандалакши (ул. Первомайская, 40) - с 11.00 до 14.00.

Посетители музейных площадок смогут: совершить экскурсию на промышленную площадку комбината «Североникель» при помощи очков виртуальной реальности; изготовить копию древнего наскального изображения – петроглиф; создать памятные сувениры; пройти различные викторины и игры.

В рамках проекта «О Севере – знать!» будет работать одноименная выставка, которая рассказывает о муниципальных музеях Мурманской области об их программах, экскурсиях и экспозициях, а также об уникальных экспонатах каждого музея.

Проект «О Севере – знать!» реализован АНО «Культура в действии» при грантовой поддержке регионального Минкульта.

Подробности о проекте можно найти в группе музея Полярного.

Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457266893%2Falbum-139605315_00%2Frev