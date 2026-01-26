С 26 января и до восстановления электроснабжения общественный транспорт в Мурманске и Североморске будет бесплатным
С 26 января вплоть до восстановления электроснабжения проезд в троллейбусах и автобусах по регулируемым и нерегулируемым тарифам в Мурманске, ЗАТО г. Североморск, а также между ними будет бесплатным. Об этом заявил на оперативном совещании губернатор Мурманской области Андрей Чибис.
Маршруты следования общественного транспорта, актуальные на 26 января:
троллейбусные маршруты:
№4: ул. Генерала Щербакова —просп. Кольский — просп. Кирова — ул. Шмидта — ул. Академика Книповича — просп. Ленина — просп. Кольский — ул. Генерала Щербакова;
№6: ул. Героев Рыбачьего — просп. Кольский — просп. Ленина — ул. Академика Книповича — ул. Шмидта —просп. Кирова — просп. Кольский — ул. Героев Рыбачьего;
№3: ул. Радищева — просп. Кирова — просп. Ленина — ул. Полярные Зори — конечная троллейбусного маршрута №10 — ул. Полярные Зори — просп. Ленина — просп. Кирова — ул. Радищева;
№10 — без изменений.
Как сообщает администрация города Мурманска, троллейбусным движением охвачен лишь юг и центр города, в Ленинский округ троллейбусы не ходят, чтобы избежать перепадов напряжения.
Автобусы работают на своих маршрутах по обычному расписанию.
Дополнительно будет увеличено количество автобусов на маршрутах №1, №5, №10.
Кроме того, будет увеличено количество микроавтобусов по маршрутам №10, №18, №51, №52, №54, №106, №125.
С маршрутами следования можно ознакомиться на сайте АО «Электротранспорт».
