С 26 января в Мурманске начнут работу первые пункты губернаторского проекта «Витаминизация»

Проект «Витаминизация» инициирован губернатором Мурманской области Андреем Чибисом и направлен на выявление дефицита витамина D у жителей региона.

26 января в трёх крупных торговых центрах региона начнут работу пункты витаминизации. Благодаря губернаторскому проекту, северяне смогут бесплатно сдать экспресс-тест на уровень витамина D и получить результат. В случае выявления дефицита или недостатка этого элемента медики выдадут витамин бесплатно и определят кратность приёма.

Инновационные тесты отечественного производства позволяют получить результат через 10 минут. Биологически активная добавка на основе рыбного жира мурманского производителя.

Проверить уровень содержания витамина D в организме сможет каждый желающий старше 18 лет в специально организованных пунктах. Для удобства жителей они будут функционировать в торговых центрах «Мурманск Молл», «Plazma» и «Северное Нагорное» с пятницы по воскресенье включительно с 12.00 до 20.00 часов. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

На втором этапе с 9 февраля пункты витаминизации откроются в общедоступных местах в Мончегорске, Оленегорске, Апатитах, Кировске, Ковдоре, Коле, Североморске, Заполярном, Кандалакше, Ловозеро, сообщает Министерство информационной политики Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru