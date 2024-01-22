С 26 января в Мурманской области запускают программу по бесплатной витаминизации жителей

Об этом в ходе оперативного совещания объявил губернатор Андрей Чибис. Глава региона напомнил, что в условиях длинной и холодной зимы с недостатком солнечного света уровень витамина D может существенно снижаться. А он играет важную роль в регуляции обмена кальция и фосфора в организме, а также способствует нормальному функционированию иммунной системы.

«По результатам российских клинических исследований дефицит витамина D определяется более чем у 50% обследованных взрослых. Это общероссийские исследования: и Кавказ, и юг страны, и Дальний Восток, где с солнцем все сильно лучше, чем у нас, на Севере. По данным наших экспертов Минздрава у северян только порядка 10% людей с нормальным уровнем витамина D. Именно поэтому в рамках стратегии «На Севере – жить» мы запускаем программу. На эти цели направляем из регионального бюджета в этом году 100 млн рублей. Старт программы и первый этап будет в Мурманске», – сообщил губернатор.

На втором этапе, с 9 февраля, пункты витаминизации откроются в общедоступных местах в Мончегорске, Оленегорске, Апатитах, Кировске, Ковдоре, Коле, Североморске, Заполярном, Кандалакше, Ловозере. А на третьем этапе бригады медиков посетят небольшие и удалённые от областного центра населённые пункты.

Глава региона подчеркнул, что тестирование займёт до 20 минут. Диагностические тесты разработаны и произведены в России.

«Это совершенно новая технология, которая недавно появилась в нашей стране. Локации должны быть очень удобными для людей, чтобы они могли без дополнительной записи в торговых центрах и других точках подойти и провести экспресс-анализ. И я сразу прошу сделать так, чтобы бесплатная витаминизация была доступной на всей территории Мурманской области, для жителей самых отдалённых населённых пунктов региона. Начинаем с Мурманска, далее программу будем расширять», – обратился губернатор к коллегам из профильного министерства.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, в случае выявления дефицита или недостатка витамина D, пациент вместе с результатом теста бесплатно получит персональную дозировку.

Подробно о реализации программы рассказал заместитель губернатора Мурманской области – министр здравоохранения Дмитрий Панычев.

Фото: https://gov-murman.ru