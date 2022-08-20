Мурманская область. Арктика (16+)20.08.22 17:00
С 27 августа на улице Воровского Мурманска пройдёт ярмарка «На Севере – Учиться!», приуроченная к началу учебного года
Для посетителей подготовили: арт-базар и фуд-корт, подарки и хорошее настроение, развлекательную программу и интерактивные площадки, тематические зоны для памятных фотоснимков, бесплатные открытки для родных и близких.
Ярмарка «На Севере – Учиться!» будет открыта для гостей ежедневно с 27 августа по 4 сентября с 11.00 до 19.00.
Мероприятие организовано АНО «Мурманконгресс» по инициативе главы региона Андрея Чибиса.
Фото: https://citysever.ru/novostiq/12691-v-centre-murmanska-sostoitsya-yarmarka-ko-dnyu-znaniy/
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