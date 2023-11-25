С 27 ноября в Мурманской области открывается представительство «Площадки реструктуризации долга» в региональном УФНС России

В Мурманской области начнёт реализовываться проект «Площадка реструктуризации долга», благодаря которому у бизнеса Мурманской области появится возможность найти оптимальный путь урегулирования образовавшейся задолженности.

Проект стартовал в апреле 2022 года на базе Межрегиональной ИФНС России по управлению долгом.

Эффективность проекта, а также его нарастающая востребованность со стороны должников очевидна, в связи с чем, Федеральной налоговой службой принято решение о расширении территориального представительства площадки.

С 27 ноября в Мурманской области открывается представительство «Площадки реструктуризации долга» в УФНС России по Мурманской области. Целью проекта является помочь бизнесу, попавшему в тяжелую экономическую ситуацию, восстановить платежеспособность и не допустить его банкротства.

«Площадка реструктуризации долга» – это место, где должники и кредиторы при содействии ФНС России могут найти оптимальный путь урегулирования образовавшейся задолженности. Принципами работы площадки являются: честность, открытость, прозрачность, безвозмездность.

На площадку могут обратиться юридические лица и индивидуальные предприниматели, подав соответствующую заявку в разделе «Площадка реструктуризации долга» сайта ФНС России (Главная страница - Налогообложение в Российской Федерации - Площадка реструктуризации долга).

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, площадка предоставляет анализ возможностей реструктуризации долга, выбор оптимального способа его урегулирования, ускорение подготовки документов для реструктуризации долга, обеспечение диалога с кредиторами, которые не заинтересованы в реструктуризации долга.

Специалисты УФНС России по Мурманской области рассматривают обращения по вопросам реструктуризации задолженности от 10 до 50 млн рублей.

Долги могут быть урегулированы следующими способами: отсрочка (рассрочка) по уплате налогов, сборов, страховых взносов, мировое соглашение, отлагательные меры взыскания.