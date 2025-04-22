Семь муниципалитетов Мурманской области стали участниками Всероссийского голосования за выбор объектов для благоустройстваС 28 апреля в Мурманской области продолжит работу программа «Свой дом в Арктике»
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Мурманская область. Арктика (16+)22.04.25 10:00

С 28 апреля в Мурманской области продолжит работу программа «Свой дом в Арктике»

Об этом на оперативном совещании сообщил губернатор Андрей Чибис. Заявку на участие можно будет подать до 1 июня.

Программа была запущена в 2022 году в рамках плана «На Севере – жить!» и с тех пор стала одной из самых востребованных региональных мер поддержки в сфере жилья.

«Программа даёт реальную возможность людям исполнить свою мечту о собственном доме в Арктике. Именно поэтому, несмотря на непростую ситуацию с бюджетом в этом году, было принято решение о её продлении. За время её действия выдано 1419 сертификатов на общую сумму 1,8 миллиарда рублей. Более тысячи семей за три минувших года уже построили или приобрели по ней свои дома. Что безусловно говорит о ее востребованности и важности для северян. Общая площадь возведённого и купленного жилья – почти 88 тысяч квадратных метров», – подчеркнул губернатор.

Андрей Чибис напомнил, что благодаря поддержке Президента Российской Федерации Владимира Путина в регионе также появились льготные ипотечные продукты: «Арктическая ипотека» под 2%, «Семейная» под 6%, инструменты для поддержки первоначального взноса.

Глава региона отметил, что в новом этапе программы «Свой дом в Арктике» условия немного скорректируют также с учётом ипотечных возможностей.

«Мы обновим перечень категорий граждан, которые могут претендовать на участие в программе. Кроме того, выплата составит не более одного миллиона рублей, и не более 30% от стоимости дома», – сообщил губернатор.

В обсуждении этого вопроса принял участие  председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой.

— «Свой дом в Арктике» – это успешный и значимый проект, реализуемый в Мурманской области. В первую очередь он направлен на значительное улучшение качества жизни земляков, позволяя при государственной поддержке создать дом своей мечты, – отметил Сергей Дубовой. – Сегодня можно с уверенностью сказать, что программа доказала свою эффективность и приобретает всё большую популярность, её продолжения ждут и в этом году.

Подробнее на оперативном совещании доложила и.о. министра строительства Мурманской области Александра Карпова.

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