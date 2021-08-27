С 28 августа на улице Воровского пройдёт ярмарка «На Севере – учиться!». Она приурочена к началу учебного года

В торговой галерее можно будет приобрести живые цветы, школьные принадлежности, выпечку, напитки, интересные сувениры и товары местных производителей.

Посетители ярмарки смогут сфотографироваться в фотозонах, посетить мастер-классы, бесплатно отправить тематическую открытку родным и близким в любой уголок России.

В домике для поздравлений можно будет бесплатно получить распечатанное фото, выложенное в Instagram под хэштегом #насевереучиться. Также на ярмарке в режиме #буккроссинг можно будет поделиться или пополнить свою библиотеку.

Специальным подарком к празднику станет концерт группы «Почтовая Служба Бангкока» (Мурманск) и рок-звёзд русскоязычного ютуба - группы «Rock Privet» (Москва). Он пройдёт 1 сентября с 16.00 до 18.00.

Ярмарка «На Севере – Учиться!» будет открыта для гостей ежедневно по 1 сентября - с 11.00 до 19.00.