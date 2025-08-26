С 28 августа по 1 сентября в центре Мурманска пройдёт тематическая ярмарка «На Севере – учиться!»

Посетителей ждут тематические фотозоны, интерактивные площадки, мастер-классы. Для юных гостей подготовлена большая развлекательная программа и подарки от организаторов.

Вблизи дома №11 по ул. Воровского будут работать торговые ряды, где северяне смогут приобрести канцтовары, школьные принадлежности, сувенирную продукцию с региональной тематикой, товары ручной работы. Также на ярмарке представят блюда арктической кухни, кондитерские изделия и выпечку.

По традиции из «Почтового домика» все желающие смогут отправить открытки с оригинальным дизайном в любой населённый пункт страны.

Время работы ярмарки: с 12.00 до 20.00.

Подробная информация и расписание развлекательных активностей будут опубликованы на странице организатора – АНО «Событие 51».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/552289/#&gid=1&pid=1