С 28 марта банки обязаны сообщать клиентам о блокировке их средств и причинах

Российские банки с 28 марта обязаны информировать клиентов о блокировке счёта и причине такого решения. Данное обязательство возникает в связи с вступлением в силу изменений в статью 9 Федерального закона «О национальной платежной системе».

Как отмечает глава комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолий Аксаков, банки и раньше блокировали счета граждан в случае проведения так называемых сомнительных операций, но они не были обязаны об этом информировать клиентов, что могло ущемлять их права.

«Сейчас бывает такая ситуация, когда человек приходит что-то купить, и не может — у него заблокировали счета. Его не проинформировали об этом. Счета заблокировали в связи с проведением по его счёту сомнительной операции. Чтобы таких ситуаций не было, мы как раз приняли закон, что банк должен проинформировать клиента о блокировке счёта и её причинах», — комментирует новеллу депутат.

Аксаков отметил, что когда банки начнут сразу информировать клиента о факте блокировки счёта, гражданин сможет оперативно приступить к процедуре реабилитации, если считает, что его средства были заблокированы неоправданно, пишет news.mail.ru.