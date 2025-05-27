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Мурманская область. Арктика (16+)27.05.25 10:00

С 28 мая по 1 июня в регионе пройдут Дни Мурманской области

28 мая Мурманская область отметит 87-летие со дня своего образования. Как вчера сообщила на оперативном совещании заместитель губернатора-руководитель аппарата правительства Мурманской области Надежда Аксенова, празднования охватят все муниципалитеты, запланировано больше 150 культурных мероприятий.

Главным событием станет торжественное собрание в Мурманском драматическом театре. В этот день вручат награды жителям области, внесшим значительный вклад в её развитие, и представят театрализованное представление о роли региона в приближении Победы в Великой Отечественной войне.

Также 28 мая в 10.00 в Мурманске стартует патриотический автопробег «Дорогами Победы. Города-герои». Он начнётся с возложения цветов у Мемориала Защитникам Советского Заполярья, после чего участники зажгут лампаду и провезут ее по всем городам-героям. Завершится маршрут 12 июня в Севастополе. Во всех муниципалитетах в пространствах «СОПКИ» пройдут тематические квизы, краеведческие часы и встречи, а в центре «Лапландия» — областной добровольческий форум «Моя малая Родина».

Спортивная программа включает Четвёртую всероссийскую велосипедную гонку в Долине Уюта с отдельным заездом на беговелах для самых юных северян. 30 и 31 мая в ДК имени С.М. Кирова состоится фестиваль-конкурс исполнителей патриотической песни имени Иосифа Кобзона. Почти 100 вокалистов и коллективов представят свои номера в различных номинациях.

«Кульминацией праздничной программы станет концерт 31 мая у отеля «Меридиан». На главной сцене пройдёт награждение победителей конкурса имени Кобзона. Также зрителей ждёт выступление известного артиста и певца Виталия Гогунского и дископрограмма от мурманских диджеев. С 30 мая по 1 июня на улице Воровского будет работать ярмарка арктической кухни, где свои блюда представят лучшие рестораторы региона. Рядом откроется кинотеатр под открытым небом «Арктическое кинолето», — сказала Надежда Аксенова.

Подробную информацию о праздничной программе можно найти в разделе «Афиша» на региональном портале «Наш Север».

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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