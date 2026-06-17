С 29 июня в Мурманске стартует приём заявок на ежегодный конкурс «Дом, в котором мы живём»

Он направлен на повышение качества содержания и благоустройства многоквартирных домов и придомовых территорий.

В конкурсе две номинации: «Мой дом — моя забота» — для ТСЖ, ЖК, ЖСК и ТСН (на санитарно-техническое содержание многоквартирного дома и придомовой территории); «Дом эффективного управления/обслуживания» — для управляющих/обслуживающих организаций (на лучшее санитарно-техническое содержание МКД и придомовой территории).

С положением о проведении общегородского конкурса, требованиями к заявкам и перечнем необходимых документов можно ознакомиться на официальном сайте администрации города Мурманска: «Структурные подразделения» — «Комитет по жилищной политике» — «Конкурсы».

Заявки подаются по 20 августа (включительно):

почтовым отправлением или лично по адресу: 183038, г. Мурманск, ул. Профсоюзов, 20, кабинет №205 (с понедельника по четверг - с 9.00 до 17.30; в пятницу - с 9.00 до 16.00, перерыв - с 13.00 до 14.00);

по электронной почте: comzkp@citymurmansk.ru

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=32655&page=1