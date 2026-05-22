С 29 мая мемориальный комплекс Защитникам советского Заполярья закрывается для посещения

29 мая мемориальный комплекс «Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны» будет закрыт для посещения северян и гостей области в связи с началом масштабных ремонтно-реставрационных работ. Впервые за более чем пятидесятилетнюю историю монумента – открытие состоялось в 1974 году – будет проведено комплексное восстановление объекта культурного наследия и благоустройство территории. Об этом вчера на пресс-конференции сообщила заместитель губернатора Мурманской области Анна Головина.

Она отметила, что работы проводятся при поддержке Президента Российской Федерации Владимира Путина, который в марте 2025 года на Международном арктическом форуме в Мурманске одобрил инициативу губернатора Андрея Чибиса. Благодаря работе команды правительства Министерством культуры Российской Федерации предоставлена федеральная субсидия на реставрацию мемориала.

«С 29 мая мемориальный комплекс Защитникам советского Заполярья закрывается для посещения. До этого дня у всех есть возможность подняться к памятнику и возложить цветы к его подножию. Мурманский «Алёша» – объект культурного наследия, сердце Кольского Севера, место памяти, гордости и поклонения, поэтому к ремонту предъявляются повышенные требования и к организации, которая будет проводить работы.  Для всех нас крайне важно сохранить его таким же величественным, каким он был все эти 50 лет. Чтобы, глядя на него через десятилетия, северяне и гости Мурманской области чувствовали: память жива, подвиг не забыт», – сказала Анна Головина.

Министр культуры Мурманской области Ольга Обухова подчеркнула, что при реставрации будут соблюдены все требования по сохранению капсул, установленных полвека назад в стене у памятника.

«Мы внимательно изучили архивные документы. Так, в отчёте об открытии памятника от 19 октября 1974 года указано, что в стене у монумента были заложены капсулы с морской водой с места гибели корабля «Туман», с землей из Долины Славы и с места боев на Кандалакшском направлении. Капсулы надёжно закрыты металлической пластиной. Место их хранения в процессе ремонтно-реставрационных работ затронуто не будет», – сказала Ольга Обухова, отметив важность сохранения исторической памяти.

На период закрытия мемориального комплекса Вечный огонь – символ неугасимой памяти о подвиге защитников Заполярья – решено временно перенести в Долину Славы. Церемония передачи огня запланирована на 27 мая, сообщил глава города Мурманска Иван Лебедев.

«Нам очень важно восстановить первоначальный облик памятника и сделать так, чтобы он гармонично был включён в окружающую среду в рамках благоустройства территории. Я благодарен губернатору Мурманской области Андрею Чибису за включение проекта в народную программу «На Севере – жить!» и продвижение на федеральном уровне инициативы по сохранению объекта культурного наследия. 27 мая при участии почётных гостей, представителей молодёжных и патриотических организаций, мы проведем церемонию по забору частицы Вечного огня и передадим её в Долину Славы. После завершения всех работ огонь вернётся на своё историческое место».

Подрядная организация, выигравшая конкурс, имеет действующую лицензию Министерства культуры РФ на проведение работ на ОКН. Компания уже зарекомендовала себя качественным восстановлением Центра научно-технологического творчества «Родина» в Мурманске, где сегодня прошла пресс-конференция. Как прозвучало на встрече, работы в рамках содержания мемориала, включающие фрагментарный ремонт фигуры солдата, в последний раз были проведены в 2008 году.

Директор подрядной организации Константин Пилецкий отметил, что первый важный этап предстоящей реставрации заключается в проведении всесторонних изысканий:

«В этом году будут проведены инженерно-геологические изыскания – это комплекс исследовательских работ для изучения геологических, гидрогеологических и геоморфологических условий территории, чтобы получить данные, необходимые при проектировании и строительстве, а также обеспечить безопасность и экономическую эффективность проекта, спрогнозировать риски и разработать рекомендации по проектированию фундаментов, конструкций и элементов благоустройства. Будет проведена работа по 3D-сканирование всей скульптурной группы и постамента, чтобы зафиксировать текущие деформации и трещины, обследование конструктивных особенностей памятника, историко-архивные исследования, начнутся демонтажные работы покрытия дорог и тротуаров. В конце месяца приступим к монтажу ограждения территории. Доступ мурманчан и гостей города на время всех работ будет закрыт в целях безопасности. Мы понимаем значимость объекта мемориального комплекса Защитникам советского Заполярья, осознаём ответственность перед жителями Мурманской области и, конечно, ветеранами. Будем работать так, чтобы каждый после реставрации, приходя к «Алёше», испытывал гордость и восхищение».

Напомним, 9 мая в ходе торжественного митинга, посвящённого 81-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне, губернатор Мурманской области Андрей Чибис объявил о начале масштабных ремонтно-реставрационных работ на мемориальном комплексе «Защитникам Советского Заполярья». Это один из крупнейших монументов России. Высота фигуры солдата составляет 35,5 метра, вместе с постаментом — более 42 метров. Работы будут завершены в 2028 году.

 

 

Фото (Сергей ЕЩЕНКО и администрация города Мурманска): https://gov-murman.ru/info/news/568120/#&gid=1&pid=2

