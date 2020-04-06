С 30 марта курс евро снизился на 3,1 рубля, доллар потерял 1,3 рубля

Центральный банк России с 7 апреля 2020 года установил официальный курс доллара в размере 76,4074 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской доллар снизился на 132,51 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 82,6346 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он снизился на 310,43 копейки.