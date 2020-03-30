С 30 марта по 3 апреля приём в налоговых инспекциях приостановлен

Для предупреждения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) с 30 марта по 3 апреля 2020 года приостанавливается прием и обслуживание граждан в налоговых инспекциях и их подразделениях. Такое решение принято Федеральной налоговой службой во исполнение поручения заместителя председателя правительства Российской Федерации - Руководителя Аппарата Правительства Российской Федерации Дмитрия Григоренко от 25.03.2020 №ДГ-П17-2301кв.

Тем, кто уже записался на приём в инспекцию с 30 марта по 3 апреля, необходимо выбрать другие даты для посещения и записаться еще раз.

Федеральная налоговая служба призывает перейти на бесконтактное взаимодействие - на сайте доступны более 50 онлайн-сервисов, которые позволяют решить практически любой вопрос по налогам удаленно.

В Личных кабинетах для физических, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей можно уплатить налоги, уточнить информацию по своему имуществу, отправить декларацию 3-НДФЛ и документы для получения налогового вычета за лечение, обучение или покупку недвижимости, провести сверку с бюджетом, уточнить невыясненные платежи и др.

Уплата налогов, пошлин и страховых взносов доступна онлайн и тем, кто не является пользователем «Личного кабинета». Достаточно ввести реквизиты банковской карты в сервисе «Уплата налогов и пошлин».

Кроме того, онлайн можно узнать свой ИНН или подать заявление на постановку на учёт, отправить документы на регистрацию компании, получить выписку из ЕГРЮЛ/ЕГРИП/ЕГРН, подтвердить статус налогового резидента России и многое другое. Также можно уточнить информацию о ставках и льготах по имущественным налогам, ознакомиться с письмами ФНС России, нормативными и методическими материалами и решениями по жалобам.

Кроме того, обратиться за консультацией по налогам можно по бесплатному номеру Единого контакт-центра ФНС России 8-800-222-2222.

В этот же период приостановлен приём и обслуживание налогоплательщиков во всех налоговых инспекциях Мурманской области, а также их подразделениях.

С 6 апреля приём и обслуживание северян будет осуществляться исключительно по предварительной записи посредством интерактивного сервиса ФНС России «Онлайн-запись на приём в инспекцию».

Следует учесть, что заявители с детьми, а также граждане старше 65 лет, предварительно записавшиеся на прием в налоговую инспекцию через указанный сервис, обслуживаться не будут.