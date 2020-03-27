С 30 марта по 3 апреля в Мурманской области организована работа дежурных детских садов и дежурных групп, исходя из потребности родителей (законных представителей), работающих в организациях, на которые не распространяется Указ Президента РФ от 25.03.2020 № 206 «Об объявлении в России нерабочих дней».

Как сообщила министр регионального Министерства образования и науки Анна Головина, при росте потребности в количестве дежурных детских садов или групп их число будет увеличено.

Телефон «горячей линии» по вопросам работы дежурных детских садов 8 (8152) 441-963. Звонки принимаются 28 и 29 марта – с 9.00 до 17.00; с понедельника по пятницу – с 9.00 до 17.15.

Адреса дежурных детских садов и номера телефонов сотрудников, ответственных за организацию их работы, можно узнать на официальном сайте Министерства образования и науки Мурманской области.