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Мурманская область. Арктика (16+)29.10.22 09:40

С 30 октября авиакомпании России переходят на новую систему бронирования билетов

В Автоматизированной информационной системе оформления воздушных перевозок (АИС ОВП) будут использовать только российское программное обеспечение. Такое постановление правительства РФ от 08.08.2022 № 393 вступает в силу 30 октября.

Уточняется, что исключительные права на АИС ОВП должны принадлежать либо государству, либо организации, среди учредителей и руководителей которой нет иностранцев или россиян с двойным гражданством. Кроме того, автоматизированная система и её элементы не должны принудительно обновляться и управляться из-за рубежа.

Также гарантийное обслуживание системы доверят только российским организациям, а её базы данных и серверы будут размещать исключительно на территории России.

Перевод АИС ОВП на российское программное обеспечение позволит избежать сбоев в воздушных перевозках, отмечается на сайте кабмина.

Как пишет pnp.ru, о переходе на новую систему бронирования уже сообщили крупнейшие российские авиакомпании. Из-за этого с 26 октября могла быть недоступна часть онлайн-сервисов перевозчика S7, включая покупку, обмен и возврат билетов. В пятницу на сайте перевозчика сообщалось, что основные сервисы уже работают как обычно — в том числе оплата милями.

Аэрофлот с 29 по 30 октября также переходит на новую систему бронирования и регистрации пассажиров.

Как сообщается на сайте компании, во время перехода все запланированные рейсы будут выполняться по расписанию. При этом начиная с 14.00 мск 29 октября 2022 года и до окончания технических работ в 16:00 мск 30 октября на сайте и в мобильном приложении Аэрофлота полностью будут недоступны сервисы по бронированию, покупке, обмену и возврату авиабилетов, дополнительных и специальных услуг, а также онлайн-регистрация на рейсы Аэрофлота и рейсы под кодом SU с номерами 5400-5799 и 5950-6999 авиакомпаний «Аврора» и «Россия».

Сайт Аэрофлота начиная с 14.00 мск 29 октября и до окончания технических работ будет функционировать в информационном режиме. На сайте по-прежнему можно будет найти важную для перелета информацию, посмотреть расписание рейсов и онлайн-табло.

Мобильное приложение Аэрофлота начиная с 14.00 мск 29 октября будет заблокировано, пользователям рекомендуют установить новую версию приложения.

«Аэрофлот» перейдёт на российскую систему бронирования до конца месяца

После завершения перехода на новую систему бронирования 30 октября обещают возобновление работы всех онлайн-сервисов, за исключением: оформления делового проездного; оформления премиального билета за двойные мили; оформления повышения класса обслуживания за мили, за деньги или с использованием ваучера; предварительного выбора мест; заказа некоторых дополнительных услуг (медицинская страховка, перевозка животных, перевозка спортивного оборудования, меню на заказ, аэроэкспресс); заказа специальных услуг (включая специальное питание, детскую люльку и др.); обмена билетов; изменения документа пассажира в оформленном бронировании.

При необходимости оформления данных услуг на сайте компании рекомендуется обращаться в офисы собственных продаж или контакт-центр Аэрофлота, а также следить за новостями. О восстановлении работы перечисленных онлайн-сервисов перевозчик обещает проинформировать дополнительно на официальном сайте и в аккаунтах «Аэрофлота» в социальных сетях.

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