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Мурманская область. Арктика (16+)29.10.21 09:00

С 30 октября в Мурманской области на самоизоляцию уйдут граждане категории 60+

Согласно постановлению правительства Мурманской области от 27.10.2021 №773-ПП с 30 октября и до особого указания неработающие граждане 60 лет и старше должны уйти на самоизоляцию.

Покидать место самоизоляции жители старшего поколения могут, чтобы получить медицинскую помощь, приобрести товары или услуги, выгулять домашних животных, вынести мусор.

Не подпадают под ограничения северяне старшего возраста, которые прошли полный курс вакцинации против COVID-19 или перенесли это заболевание (с даты выздоровления прошло не более 6 месяцев).

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, работающие граждане старше 60 лет и лица с хроническими заболеваниями в период с 30 октября по 26 ноября допускаются к работе при наличии действующего QR-кода вакцинированного; действующего QR-кода переболевшего; сертификата профилактической прививки от COVID-19 на бумажном носителе или выданного медицинской организацией документа о перенесенном COVID-19 (со дня выздоровления прошло не более 6 месяцев).

 

 

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