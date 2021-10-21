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Мурманская область. Арктика (16+)21.10.21 10:15

С 30 октября в Мурманской области вводится QR-код для заселения в гостиницы и самоизоляция для непривитых пожилых людей

С 30 октября в Мурманской области будут введены дополнительные меры ограничительного характера в целях борьбы с распространением коронавирусной инфекции – обязательный QR-код для заселения в гостиницы и самоизоляция для непривитых и не переболевших COVID-19 пожилых людей. Об этом на заседании областного оперативного штаба 20 октября объявил губернатор Андрей Чибис.

Глава региона назвал ситуацию в Заполярье, как и во всей стране, напряжённой и напомнил, что Указом Президента РФ дни с 30 октября по 7 ноября объявлены нерабочими.

«Я убедительно прошу тех, кто ещё не привился, привиться. Кроме того, мы прекрасно понимаем, что с учётом нерабочих дней большое количество гостей приедет в Мурманскую область. Хочу заранее объявить о том, что с 30 числа заселение в гостиницы, отели, на базы отдыха будет проводиться только с QR-кодом – тех людей, которые прошли прививку либо переболели в течение прошедших шести месяцев», – подчеркнул губернатор.

Кроме того, по словам Андрея Чибиса, для дополнительной защиты северян старшего поколения от опасности заболевания прививочные пункты в Мурманской области начинают в первоочередном порядке принимать граждан старше 65 лет.

«К сожалению, мы вынуждены ввести с 30 октября временную самоизоляцию тех людей, которые достигли 65-летнего возраста, не привиты и не переболели. Поэтому убедительная просьба – успеть это сделать, чтобы эти ограничения на вас не распространялись. Я очень надеюсь на понимание и поддержку!», – отметил глава области.

В ходе заседания штаба Андрей Чибис обратился к главам муниципалитетов с просьбой строго контролировать исполнение обновлённых противоэпидемических правил. Также губернатор призвал местные власти воздержаться от проведения на своих территориях крупных массовых мероприятий.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, отдельным вопросом для обсуждения стала прививочная кампания в регионе. По мнению губернатора, для большего охвата вакцинацией жителей области необходимо включить в этот процесс крупных работодателей и совместно с медицинскими учреждениями централизованно прививать работников предприятий.

Помимо этого, Андрей Чибис настоятельно попросил предприятия и организации без крайней необходимости не отправлять своих сотрудников в командировки за пределы области.

«Ситуация во многих регионах критическая. У нас попроще, но чудес не бывает – оно и до нас долетит. Прошу отнестись со всей серьёзностью к тому, о чём мы сейчас говорим», – резюмировал губернатор.

 

 

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