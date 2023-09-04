С 4 по 11 сентября в Мурманской области состоится Всероссийская фольклорная экспедиция по выявлению объектов нематериального этнокультурного достояния народов России

Эта экспедиция проводится с целью выявления и документирования объектов нематериального этнокультурного наследия народов России, в том числе уникальных традиций, обычаев, ритуалов, музыки, песен, танцев и других элементов фольклора.

Как пишет vk.com/odkkirova, в ходе экспедиции планируются беседы с носителями и хранителями нематериального этнокультурного достояния саами и поморов, фиксация поморских песен, технологий традиционных видов ремесел и кухни, посещение саамских игр.

Выезды состоятся в с. Ловозеро, п. Умба, с. Варзуга и п. Лопарская.

Результаты экспедиции послужат основой для сохранения и пропаганды культурного наследия народов России.

Мероприятие реализуется при финансовой поддержке Министерства культуры Российской Федерации в рамках национального проекта «Культура». Организаторами цикла фольклорных экспедиций являются: Государственный Российский Дом народного творчества им. В.Д. Поленова, Министерства и ведомства регионов России, участвующих в проекте, а также Автономная некоммерческая организация «Содействие развитию культуры и массовых коммуникаций «Культурный регион».

Фото: https://vk.com/odkkirova?z=photo-23902826_457276281%2Falbum-23902826_