С 4 по 5 ноября в Мурманске состоится традиционная ярмарка для самозанятых

Ежегодное мероприятие востребовано среди плательщиков налога на профессиональный доход, которые создают оригинальные изделия. Участие в ярмарке позволяет представить свой проект на широкую аудиторию, лично познакомиться с потенциальными покупателями, а также найти новых клиентов, единомышленников и каналы для реализации продукции.

За два дня работы ярмарки гости смогут познакомиться с местными ремесленниками и посетить увлекательные мастер-классы. А те, кто только планирует открыть своё дело, могут пообщаться с действующими самозанятыми и изучить их опыт.

Как сообщает Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области, весной этого года участниками ярмарки стали 20 ремесленников из Мурманска, Снежногорска, Полярного, Гаджиево, Заполярного, Полярных Зорь и Североморска. На ярмарке были представлены украшения ручной работы, аксессуары из полимерной глины, предметы интерьера из фитоматериалов, флорариумы, а также деловые игры и многое другое.

Осенняя ярмарка пройдёт с 4 по 5 ноября по адресу: г. Мурманск, просп. Кольский, 134, ТРЦ «Форум». Начало в 11.00.

Подать заявку на участие необходимо до 24 октября по электронной почте: info@cppmo.ru.

Подробнее можно узнать в Центре поддержки предпринимательства по телефону 8 (8152) 41-07-44.

Ярмарка самозанятых организована Центром поддержки предпринимательства Мурманской области совместно с министерством развития Арктики и экономики Мурманской области и реализуется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Фото: https://gov-murman.ru