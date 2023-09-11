С 490-летием жителей посёлка Печенга поздравили глава регионального парламента Сергей Дубовой и депутат областной Думы Любовь Черепанова

Сергей Дубовой отметил, что судьба одарила Печенгу богатыми недрами, незамерзающим морем, удивительными пейзажами и трудолюбивыми, преданными Северу людьми:

— Печенгская земля впитала лучшие качества многих поколений – мудрость и веру первых поселенцев, силу и упорство тружеников, мужество защитников Отечества. Печенга внесла немалый вклад в Великую Победу. Здесь каждая высота, каждый метр земли хранят память о беспримерном подвиге советского народа. Вечная им слава! Сегодня посёлок живёт, развивается, уверенно смотрит в будущее и остаётся надёжным северным форпостом.

Любовь Черепанова подчеркнула, что Печенга служила домом для многих поколений северян, и наши современники ничуть не уступают предшественникам по своему усердию, активности, целеустремленности.

Парламентарии поблагодарили жителей за каждодневный труд, пожелали успехов во всех делах и начинаниях на благо процветания родной земли, крепкого здоровья и счастья, а также вручили награды Мурманской областной Думы.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/28501/