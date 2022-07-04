С 5 июля северяне смогут подать заявку на участие в программе «Свой дом в Арктике»

Приём заявок для участия в программе «Свой дом в Арктике», направленной на стимулирование индивидуального жилищного строительства, начнётся в Мурманской области 5 июля. Заявление об этом было сделано на заседании правительства, которое состоялось под руководством губернатора Андрея Чибиса.

«Размер единовременной выплаты для многодетных семей в рамках программы составит полтора миллиона рублей, для иных категорий граждан – один миллион рублей. В этом году на данную меру поддержки заложено 500 миллионов – это примерно 400 получателей-участников программы», – подчеркнул первый заместитель министра строительства Мурманской области Алексей Грачиков.

Обязательным условием участия в программе «Свой дом в Арктике» в части строительства ИЖД и приобретения домокомплекта является наличие земельного участка в собственности или в праве пользования. При этом подрядчиком или застройщиком может быть только юридическое лицо или индивидуальный предприниматель.

«В прошлом году на портале «Наш Север» проводился опрос жителей, по итогам которого было принято решение реализовать три направления, прозвучавшие в качестве запроса от населения. Это – строительство индивидуального жилого дома, приобретение у застройщика или индивидуального предпринимателя готового дом и покупка домокомплекта у местных производителей», – объяснил Алексей Грачиков направления поддержки.

Претендовать на получение единовременной выплаты можно сразу по нескольким категориям.

Первая – граждане, состоящие в трудовых отношениях с организациями социальной сферы и ключевых отраслей экономики, расположенными на территории Мурманской области.

Вторая – получатели материнского (семейного) капитала.

Третья – молодые семьи до 35 лет с одним ребенком и более.

Четвертая категория имеет приоритетный характер при подаче заявления – это многодетные семьи.

Пятая – граждане, являющиеся инвалидами или родителями в семьях, имеющих в своем составе ребенка-инвалида.

Шестая – граждане, имеющие право на получение субсидий на приобретение (строительство) жилых помещений за счет средств бюджетов всех уровней.

Седьмая – участники накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих.

Восьмая – участники программы «Гектар Арктики».

«Отнесение к любой из этих категорий дает право на получение выплаты. Ограничений по возрасту нет, но категория «Молодая семья» имеет возрастной ценз», – уточнил Алексей Грачиков.

Отказать в рассмотрении заявления могут участникам, которые имеют в своей собственности помещения с назначением «Жилое», суммарная сумма которых составляет более 40 квадратных метров в расчёте на одного члена семьи, а также в рассмотрении заявления откажут, если у заявителя есть автомобиль мощностью двигателя более 250 лошадиных сил, год выпуска которого не превышает 2 лет.

Предполагается, что «Своим домом в Арктике», смогут воспользоваться не только жители Мурманской области, но и граждане, желающие переехать в регион. Для этого у них должен быть трудовой договор с организациями социальной сферы и ключевых отраслей экономики и непрерывный трудовой стаж в соответствующих сферах экономической деятельности не менее 3 лет.

«Основная цель данной меры поддержки – создать условия, чтобы люди выбирали Мурманскую область в качестве места своего постоянного проживания, места осуществления трудовой деятельности, своего развития», – подчеркнул первый заместитель министра строительства.

Алексей Грачиков подчеркнул, что практики реализации подобного проекта на территории других регионов нет. Более того, «Свой дом в Арктике» – маневренная мера поддержки и в случае необходимости правительство сможет оперативно скорректировать условия предоставления выплат.

Как сообщает региональное Министерство строительства, дополнительную информацию по участию в программе «Свой дом в Арктике», можно получить в АНО «Центр содействия жилищному строительству Мурманской области» по телефону (8152) 56-16-57 или по адресу электронной почты css51@inbox.ru.