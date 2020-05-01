С 5 мая в Мурманской области заработают салоны красоты

Правительство Мурманской области внесло изменение в ограничения работы салонов красоты. С 5 мая салоны красоты, парикмахерские, СПА-салоны, косметические и косметологические салоны смогут возобновить работу при строгом соблюдении определенных правил.

Так, необходимо обязательное предварительное уведомление главы администрации муниципалитета о возобновлении работы и неукоснительное соблюдение СанПиН. Перед открытием обязательна генеральная уборка с полной дезинфекцией. Также в числе обязательных условий: проведение термометрии работникам; использование халатов, масок, перчаток и антисептиков. Работа должна осуществляться по предварительной записи, обслуживание клиентов – с интервалом 20 минут между посетителями для исключения контакта между ними. Проветривание помещения и проведение дезинфекции необходимо проводить каждые два часа или после каждого посетителя.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, полный перечень рекомендаций Роспотребнадзора по организации работы салонов красоты и парикмахерских с целью недопущения заноса и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) представлен на портале Мурманского оперативного штаба.