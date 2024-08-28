С 5 сентября по 2 октября пройдёт выборочное наблюдение состояния здоровья населения

В Мурманской области будет опрошено 459 домохозяйств из Мурманска и ещё из 12 населённых пунктов региона.

Обследование ежегодно организуется во всех субъектах Российской Федерации с целью получения официальных статистических данных о населении, ведущем здоровый образ жизни, социальном самочувствии, питании, состоянии здоровья, вовлечённости граждан в занятия физической культурой и спортом.

Информация необходима для оценки мер социальной политики Российской Федерации, мониторинга реализации федеральных проектов «Старшее поколение», «Укрепление общественного здоровья» национального проекта «Демография».

В 2024 году наблюдение охватит 60 тысяч домашних хозяйств страны. Опрос проведут интервьюеры, имеющие при себе удостоверение Федеральной службы государственной статистики, действительное при наличии паспорта. Сведения будут заноситься в планшетные компьютеры со слов респондентов, предъявлять какие-либо документы не потребуется.

Предусмотрены вопросники для взрослых, детей и в целом для домохозяйства. У жителей региона наряду с общими сведениями (пол, возраст, образование, семейное положение) поинтересуются наличием заболеваний, пищевыми привычками, повседневной физической активностью, поведенческими факторами риска и попросят оценить состояние своего здоровья. Для детей и подростков перечень вопросов короче: о состоянии здоровья, питании и физической активности. В рамках программы наблюдения предусмотрены измерения роста, веса, окружности талии и артериального давления.

Итоги наблюдения будут опубликованы на сайте Росстата по России и её субъектам, по отдельным социально-демографическим группам населения в разрезе городского и сельского населения в конце 2024 года.

Согласно итогам 2023 года, половина россиян в возрасте от 15 лет и старше оценили своё здоровье как «очень хорошее» и «хорошее», а в Мурманской области так ответили 55 процентов опрошенных. Доля населения с высоким уровнем приверженности к здоровому образу жизни в России составила 9,1 процента, в регионе этот показатель был чуть выше — 9,5 процента.

Мурманскстат обращается к жителям области с просьбой ответить на вопросы анкет и гарантирует конфиденциальность полученных сведений. Дополнительную информацию о наблюдении и полномочиях интервьюера можно получить по телефонам: +7 (8152) 688-628, 688-570.