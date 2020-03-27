С 6 апреля для школьников региона будет организовано обучение с использованием различных форм дистанционных технологий. Родители (законные представители) учащихся могут в любой доступной для них форме информировать образовательную организацию о выборе формы обучения.

На официальном сайте Министерства образования и науки Мурманской области в разделе «Дистанционное обучение» размещена и постоянно обновляется необходимая информация для всех участников образовательного процесса: родителей, учащихся, педагогов.

В регионе работают «горячие линии» для школьников, студентов и их родителей:

(8152) 44-19-63 – по вопросам организации дистанционного обучения в общеобразовательных организациях, организации работы дошкольных образовательных организаций (понедельник - воскресенье - с 9.00 до 17.00)

(8152) 44-89-05, 42-63-46 – по вопросам организации дистанционного обучения в профессиональных образовательных организациях (понедельник - пятница - с 9.00 до 17.00).