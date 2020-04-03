С 6 апреля школьники и студенты Мурманской области переходят на дистанционную и электронную формы обучения

В условиях сложившейся эпидемиологической ситуации с 6 апреля обучение в общеобразовательных организациях и учреждениях среднего профобразования Мурманской области будет проводиться с использованием различных форм дистанционных и электронных образовательных технологий.

«Образовательные учреждения Мурманской области и преподаватели сегодня готовы к переходу на дистанционное обучение, всем даны методические рекомендации. Мы не исключаем, что на первом этапе могут возникнуть некоторые сложности в образовательном процессе, такой масштабный переход целой системы на новый формат работы в регионе происходит впервые. На все поступающие пожелания и замечания будем оперативно реагировать, в министерстве образования и науки работают «горячие линии» для школьников, студентов и родителей», – отметила министр образования и науки Мурманской области Анна Головина.

На сегодняшний день 91% школьников 1-11-х классов Мурманской области могут обучаться на дому: есть доступ в интернет и необходимые технические средства. Продолжительность одного занятия сокращена до 30 минут. Остальные 9% перейдут на обучение по индивидуальному учебному плану.

Минпросвещения России рекомендует субъектам для проведения удаленных уроков использовать электронные образовательные ресурсы и приложения, а также ресурсы электронно-библиотечной системы, такие как: «Российская электронная школа», «Учи.ру», онлайн-платформа «Мои достижения», цифровые образовательные ресурсы (региональное хранилище Мурманской области) и другие.

По вопросам, связанным с подготовкой учебных занятий, педагоги могут обратиться за методической помощью в региональный Институт развития образования по телефону «горячей линии» 8 (8152) 43-61-51 (доб. 104), вопросы можно направлять по электронной почте support_edu_distant@iro51.ru. На сайте учреждения также размещена полезная информация о дистанционном обучении детей с ограниченными возможностями здоровья, проведении вебинаров и онлайн-уроков.

Кроме того, на портале Министерства образования и науки Мурманской области создан раздел «Дистанционное обучение» и опубликованы ответы на часто задаваемые вопросы по организации учебного процесса в период пандемии COVID-19.